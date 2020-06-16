G.Saray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek, BOTAŞ'la anlaşmaya vardı. Işıl "feshedilen sözleşmemin yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4,5 ay geçmesine rağmen tarafıma bir sözleşme gelmedi" dedi.
IKER CASİLLAS ADAYLIKTAN GERİ ÇEKİLME KARARI ALDI
İspanyoL futbolunun önemli isimlerinden eski kaleci Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı'na aday olduğunu belirtmişti. Konu ile ilgili medya hesabından açıklama yapan Casillas, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
ALTEKMA, EREN ÖNER'LE RESMİ SÖZLEŞME YAPTI
Voleybol Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Tevfik Fikret Altekma, pasör Eren Öner'le resmi sözleşme imzaladı. Eren, Arkasspor, Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Belediye, Urfa Belediye, Eğirdir, Palandöken ve Milas Belediye forma giymişti.
BURSA&BAHÇEŞEHİR EUROCUP'A KATILACAK
Basketbolda Eurocup'ta 2020- 2021 sezonunda mücadele edecek 24 takım belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, Türkiye'den Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin gelecek sezon kupada ülkemizi temsil edeceği kaydedildi.
ALANYA-ANTALYA MAÇI ARDA KARDEŞLER'İN
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Alanyaspor-Antalyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. 4. hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
IKER CASİLLAS ADAYLIKTAN GERİ ÇEKİLME KARARI ALDI
İspanyoL futbolunun önemli isimlerinden eski kaleci Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı'na aday olduğunu belirtmişti. Konu ile ilgili medya hesabından açıklama yapan Casillas, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
ALTEKMA, EREN ÖNER'LE RESMİ SÖZLEŞME YAPTI
Voleybol Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Tevfik Fikret Altekma, pasör Eren Öner'le resmi sözleşme imzaladı. Eren, Arkasspor, Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Belediye, Urfa Belediye, Eğirdir, Palandöken ve Milas Belediye forma giymişti.
BURSA&BAHÇEŞEHİR EUROCUP'A KATILACAK
Basketbolda Eurocup'ta 2020- 2021 sezonunda mücadele edecek 24 takım belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, Türkiye'den Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin gelecek sezon kupada ülkemizi temsil edeceği kaydedildi.
ALANYA-ANTALYA MAÇI ARDA KARDEŞLER'İN
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Alanyaspor-Antalyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. 4. hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.