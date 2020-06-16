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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    ve Tilbe G.Saray’dan ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    G.Saray Takımı'nın kaptanı ve , BOTAŞ'la anlaşmaya vardı. Işıl "feshedilen sözleşmemin yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4,5 ay geçmesine rağmen tarafıma bir sözleşme gelmedi" dedi.

    Işıl Alben ve Tilbe G.Saray’dan ayrıldı
    G.Saray Takımı'nın kaptanı ve , BOTAŞ'la anlaşmaya vardı. Işıl "feshedilen sözleşmemin yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4,5 ay geçmesine rağmen tarafıma bir sözleşme gelmedi" dedi.

    IKER CASİLLAS ADAYLIKTAN GERİ ÇEKİLME KARARI ALDI
    İspanyoL futbolunun önemli isimlerinden eski kaleci Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı'na aday olduğunu belirtmişti. Konu ile ilgili medya hesabından açıklama yapan Casillas, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

    ALTEKMA, EREN ÖNER'LE RESMİ SÖZLEŞME YAPTI
    Voleybol Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Tevfik Fikret Altekma, pasör Eren Öner'le resmi sözleşme imzaladı. Eren, Arkasspor, , 4 Eylül Belediye, Afyon Belediye, Belediye, Eğirdir, Palandöken ve Milas Belediye forma giymişti.

    BURSA&BAHÇEŞEHİR EUROCUP'A KATILACAK
    Basketbolda Eurocup'ta 2020- 2021 sezonunda mücadele edecek 24 takım belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, Türkiye'den Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin gelecek sezon kupada ülkemizi temsil edeceği kaydedildi.

    ALANYA-ANTALYA MAÇI ARDA KARDEŞLER'İN
    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Alanyaspor-Antalyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. 4. hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

    Haberler Spor Işıl Alben ve Tilbe G.Saray’dan ayrıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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