G.Saray, 2-0 kaybedilen ve Muslera ile Andone'nin sakatlandığı Çaykur Rizespor maçıyla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı. Cimbom, Rize Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamalarına tepki verirken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu da ağır ifadelerle eleştirdi. İşte o açıklama:
FUTBOL İÇİN UTANÇ VERİCİ
"Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbol camiası tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleri ve hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir"
BİZİM İÇİN "CELLAT BAŞI"DIR!
"Maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır. Rakip takım başkanı da açıklamalarıyla Galatasaray'a karşı olan öfkesini bir kez daha ortaya çıkarmıştır!"
FUTBOL İÇİN UTANÇ VERİCİ
"Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbol camiası tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleri ve hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir"
BİZİM İÇİN "CELLAT BAŞI"DIR!
"Maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır. Rakip takım başkanı da açıklamalarıyla Galatasaray'a karşı olan öfkesini bir kez daha ortaya çıkarmıştır!"