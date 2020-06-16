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    • Spor
    • 16.06.2020 Gazete
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    maçı sonrası Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: Hakem değil cellat başı

    Başkanı ’ı sert sözlerle eleştiren Galatasaray, hakem için de “Hakem değil cellat başı” ifadelerini kullandı.

    Hakem değil cellat başı
    G.Saray, 2-0 kaybedilen ve Muslera ile Andone'nin sakatlandığı maçıyla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı. Cimbom, Başkanı 'ın açıklamalarına tepki verirken, hakem 'yu da ağır ifadelerle eleştirdi. İşte o açıklama:



    FUTBOL İÇİN UTANÇ VERİCİ
    "Yaşanan bu sakatlıklar karşısında camiası tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleri ve hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir"



    BİZİM İÇİN "CELLAT BAŞI"DIR!
    "Maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır. Rakip takım başkanı da açıklamalarıyla Galatasaray'a karşı olan öfkesini bir kez daha ortaya çıkarmıştır!"
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