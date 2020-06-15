Türkiye Kupası yarı final rövanşında F.Bahçe ile karşılaşacak Trabzonspor ilk maçta aldığı avantajı unutarak sahaya çıkacak. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, idmanda oyuncularını sürekli motive ediyor. Genç teknik adamın, "İlk maçı 2-1 kazandık. Ancak maça hiç avantajımız yokmuş gibi başlayacağız... İştahınızı gördükçe iki kupayı da kazanacağımıza olan inancımız çok daha fazla artıyor" dedi.



Sosa'yı bu maçta da dinlendirmeyi planlayan Çimşir, Göztepe maçında hafif bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür hakkındaki kararını ise son antrenmanda verecek. F.Bahçe'ye karşı kalede Erce Kardeşler'in stoperde ise Hosseini'nin görev alması bekleniyor. Çimşir'in orta sahada Abdülkadir Parmak ile N'Diaye'yi deneyeceği öğrenildi.







Çimşir, Göztepe maçındaki taktikleri ve oyuncu değişiklikleriyle büyük alkış topladı.



SAHADA OLMAK İSTİYORUM

Göztepe maçında sahayı sedyeyle terk eden Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyor. Genç yıldız kendini iyi hissettiğini söyledi.







TRABZONSPOR'DA NEŞELİ GÜNLER

Trabzon, F.Bahçe ile yarın oynayacağı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo- Mavili oyuncuların idmandaki neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı