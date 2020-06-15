Beşiktaş'ta 5 oyuncu topun ağzında… Sergen Yalçın'ın Antalya yenilgisi sonrasında kötü futbol oynadıkları için isim vermeden sert eleştiriler yaptığı oyuncuların Diaby, Tyler Boyd, Boateng, Güven ve Vida olduğu ortaya çıktı. Sergen Yalçın 5 futbolcuyu gözden çıkardı.
ÇEBİ DE KARARA DESTEK VERDİ
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de, "Hocanın istemediği kişilere yapacak bir şeyim yok" demesinden sonra sezon sonunda bu oyuncularla yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
BOATENG'E ARTIK FORMA YOK
Antalya önünde vasatın altında kalan ve 4 maç daha oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Boeteng'in de kalan 7 maçta oynatılmasının düşünülmediği öğrenildi.
VIDA İÇİN KULÜP ARANACAK
Yönetimin yıllık 3 milyon Euro alan Vida'yı da satacağı iddia edildi. Eski performansının uzağında kalan Hırvat futbolcu için yapılan tekliflerin masaya yatırılması kararlaştırıldı.
ÇEBİ DE KARARA DESTEK VERDİ
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de, "Hocanın istemediği kişilere yapacak bir şeyim yok" demesinden sonra sezon sonunda bu oyuncularla yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
BOATENG'E ARTIK FORMA YOK
Antalya önünde vasatın altında kalan ve 4 maç daha oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Boeteng'in de kalan 7 maçta oynatılmasının düşünülmediği öğrenildi.
VIDA İÇİN KULÜP ARANACAK
Yönetimin yıllık 3 milyon Euro alan Vida'yı da satacağı iddia edildi. Eski performansının uzağında kalan Hırvat futbolcu için yapılan tekliflerin masaya yatırılması kararlaştırıldı.