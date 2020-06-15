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    • Spor
    • 15.06.2020 Gazete
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    'ta 5 oyuncunun bileti kesildi

    verdiği şansı iyi kullanmayan Diaby, , Boateng, Güven ve Vida’yı gözden çıkardı. "Hocanın istemediği kişilere yapacak bir şeyim yok" diyen Başkan de operasyona onay verdi.

    Beşiktaş'ta 5 oyuncu topun ağzında… 'ın yenilgisi sonrasında kötü futbol oynadıkları için isim vermeden sert eleştiriler yaptığı oyuncuların Diaby, , Boateng, Güven ve Vida olduğu ortaya çıktı. Sergen Yalçın 5 futbolcuyu gözden çıkardı.

    ÇEBİ DE KARARA DESTEK VERDİ
    Başkan 'nin de, "Hocanın istemediği kişilere yapacak bir şeyim yok" demesinden sonra sezon sonunda bu oyuncularla yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.



    BOATENG'E ARTIK FORMA YOK
    Antalya önünde vasatın altında kalan ve 4 maç daha oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Boeteng'in de kalan 7 maçta oynatılmasının düşünülmediği öğrenildi.



    VIDA İÇİN KULÜP ARANACAK
    Yönetimin yıllık 3 milyon Euro alan Vida'yı da satacağı iddia edildi. Eski performansının uzağında kalan Hırvat futbolcu için yapılan tekliflerin masaya yatırılması kararlaştırıldı.
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