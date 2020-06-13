Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe corona salgını sonrasında çıktığı seyircisiz maçta Kayserispor'u 10 kişi ile 2-1 yendi... 14. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Sert müdahalle sonrası Ozan Tufan sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla sarı kart kırmızı karta çevrildi.
İLK YARIDA FENER ETKİLİYDİ...
45+1'de Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung çeldi. Devamında Mevlüt'ün vuruşu direkten döndü.
KAYSERİ FRİKİKTEN ÖNE GEÇTİ
Bu pozisyondan 1 dakika sonra da Gustavo'nun şutu direkten döndü. İlk yarı golsüz bitti. Kayserispor 59. dakikada Mensah'ın harika frikiği ile öne geçti. Fener için zor dakikalar başladı.
GUSTAVO'DAN HARİKA FİNAL
88'de Emre'nin ortasında top Stum'un eline çarptı. Penaltıyı Vedat kullandı: 1-1. Bir dakika sonra Gustavo ceza alanı dışından harika vurdu. Kalecinin çabası sonuç vermelince skoru belirlendi.
2 DAKİKADA 3 PUANI KAPTILAR
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor'a karşı 88 ve 89. dakikalarda bulduğu gollerle müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3 puanı almayı başardı.
FENERBAHÇE KIRMIZIYA ABONE
F.Bahçe'de Ozan Tufan, Kayserispor maçının 14. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ozan hakemin, VAR incelemesinin ardından ise kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı-Lacivertliler böylelikle bu sezon Süper Lig'de 9. kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu istatistikle ligde en fazla kırmızı kart gören takım konumunda.
KESKİN NİŞANCI LUİZ GUSTAVO
Kayseri karşısında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Gustavo, rakip kalecileri uzaktan avlamaya devam ediyor. Dün ceza sahasından ağları sarsan Gustavo, bu sezonki 3 golünü de 18'in dışından kaydetti.
SIMON FALETTE BU KEZ SINIFI GEÇTİ
Dün gece 11'de sahaya çıkan Simon Falette performansıyla bu kez beğeni kazandı. Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlandıktan sonra ritim bulmakta zorlanan Falette dün gece 10 kişi kalan takımının savunmada ayakta duran isimlerinden birisi oldu.
KAYSERİ KABUSU SONA ERDİ
F.Bahçe son 3 maçta yenildiği Kayserispor'u dün sahasında devirerek rakibine karşı şanssızlığını kırmış oldu. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe rakibine deplasmanda 1-0 yenilmişti.
EMRE: SEZON SONU BIRAKIYORUM
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Deneyimli oyuncu, ayrıca, "7 hafta sonra büyük ihtimalle futbolu bırakacağım ama elimden gelse 50 yaşıma kadar oynardım" dedi.
İLK YARIDA FENER ETKİLİYDİ...
45+1'de Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung çeldi. Devamında Mevlüt'ün vuruşu direkten döndü.
KAYSERİ FRİKİKTEN ÖNE GEÇTİ
Bu pozisyondan 1 dakika sonra da Gustavo'nun şutu direkten döndü. İlk yarı golsüz bitti. Kayserispor 59. dakikada Mensah'ın harika frikiği ile öne geçti. Fener için zor dakikalar başladı.
GUSTAVO'DAN HARİKA FİNAL
88'de Emre'nin ortasında top Stum'un eline çarptı. Penaltıyı Vedat kullandı: 1-1. Bir dakika sonra Gustavo ceza alanı dışından harika vurdu. Kalecinin çabası sonuç vermelince skoru belirlendi.
2 DAKİKADA 3 PUANI KAPTILAR
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor'a karşı 88 ve 89. dakikalarda bulduğu gollerle müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3 puanı almayı başardı.
FENERBAHÇE KIRMIZIYA ABONE
F.Bahçe'de Ozan Tufan, Kayserispor maçının 14. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ozan hakemin, VAR incelemesinin ardından ise kırmızı kartla oyundan atıldı. Sarı-Lacivertliler böylelikle bu sezon Süper Lig'de 9. kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu istatistikle ligde en fazla kırmızı kart gören takım konumunda.
KESKİN NİŞANCI LUİZ GUSTAVO
Kayseri karşısında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Gustavo, rakip kalecileri uzaktan avlamaya devam ediyor. Dün ceza sahasından ağları sarsan Gustavo, bu sezonki 3 golünü de 18'in dışından kaydetti.
SIMON FALETTE BU KEZ SINIFI GEÇTİ
Dün gece 11'de sahaya çıkan Simon Falette performansıyla bu kez beğeni kazandı. Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlandıktan sonra ritim bulmakta zorlanan Falette dün gece 10 kişi kalan takımının savunmada ayakta duran isimlerinden birisi oldu.
KAYSERİ KABUSU SONA ERDİ
F.Bahçe son 3 maçta yenildiği Kayserispor'u dün sahasında devirerek rakibine karşı şanssızlığını kırmış oldu. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe rakibine deplasmanda 1-0 yenilmişti.
EMRE: SEZON SONU BIRAKIYORUM
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Deneyimli oyuncu, ayrıca, "7 hafta sonra büyük ihtimalle futbolu bırakacağım ama elimden gelse 50 yaşıma kadar oynardım" dedi.