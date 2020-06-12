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    • 12.06.2020 19:58
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    Son dakika: - | İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen 'in 27. haftasında Hes Kablo 'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen 'in 27. haftasında Hes Kablo 'u ağırlıyor.

    Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR | CANLI
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

    Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt.

    Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

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