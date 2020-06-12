Fenerbahçe koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR | CANLI
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt.
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets