Deplasman bu kez avantaj!

Maçların seyircisiz oynanacak olması tüm hesapları da değiştirecek. 5'er deplasmanı olan Trabzonspor ve Galatasaray normalde rakiplerinden daha zorlu olan fikstürü avantaja çevirebilir.
STATLARDA CORONA ÇALIŞMALARI BİTTİ
Yarın başlayacak Süper Lig maçları öncesi statlarda coronavirüs çalışmaları tamamlandı. Kulüpler, Sağlık Kurulu'nun talepleri doğrultusunda tüm önlemleri aldı.
STATLARDA CORONA ÇALIŞMALARI BİTTİ
Yarın başlayacak Süper Lig maçları öncesi statlarda coronavirüs çalışmaları tamamlandı. Kulüpler, Sağlık Kurulu'nun talepleri doğrultusunda tüm önlemleri aldı.