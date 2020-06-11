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    • Spor
    • 11.06.2020 Gazete
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    bu kez avantaj!

    seyircisiz oynanacak olması tüm hesapları da değiştirecek. 5'er ı olan ve normalde rakiplerinden daha zorlu olan fikstürü avantaja çevirebilir.

    Deplasman bu kez avantaj!
    seyircisiz oynanacak olması tüm hesapları da değiştirecek. 5'er ı olan ve normalde rakiplerinden daha zorlu olan fikstürü avantaja çevirebilir.

    STATLARDA CORONA ÇALIŞMALARI BİTTİ
    Yarın     başlayacak Süper Lig maçları öncesi statlarda coronavirüs çalışmaları tamamlandı. Kulüpler, Sağlık Kurulu'nun talepleri doğrultusunda tüm önlemleri aldı.
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