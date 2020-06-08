



Kuzey Afrikalılara karşı ön yargı ve aşağılama, şampiyonluk gecesi "Cumhurbaşkanı Zizou" tezahüratlarıyla yerle bir olmuştu. "Göçmen olmaktan utanmıyorum, aksine gurur duyuyorum. Bu sayede sert ve sağlam bir karaktere sahip oldum" dedi. Bu sözü ve performansıyla, takımdaki siyahi oyuncularla birlikte Cezayir asıllı olması nedeniyle onu da milli takımda görmek istemeyenlere de en iyi cevabı vermişti. 2000 Yılında Fransa bu kez Avrupa Şampiyonasını kazanıp, arka arkaya hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olan ilk takım olurken takımın yıldızı yine Zidane'dı. Juventus'ta geçirdiği 5 sezonda 151 kez forma giyerken, 24 gol attı 14 de asist yaptı. Takımı iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı ama kazanamadı.