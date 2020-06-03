



OĞUZHAN'DAN TAM NOT

Ligin 2. yarısında Feyenoord forması giyen Oğuzhan'ın ise yönetici Erdal Torunoğulları ile yaptığı görüşmede Fer için olumlu görüş bildirdiği ve alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi.



34 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

Feyenoord'da bu sezon 34 maçta oynayan Fer, 5 gol ve 2 asist yaptı. Orta sahada oyunun kontrolünü eline alan ve sürekli ceza alanına giren Leroy Fer, iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.