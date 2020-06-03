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    • Spor
    • 03.06.2020 Gazete
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    basını yazdı! ’la anlaşmak üzere

    basını sözleşmesi bitecek olan ’in ’la anlaşmak üzere olduğunu yazdı. Fer'in 10 numara ve ön libero özellikleri nedeniyle Beşiktaş tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Hollanda basını, " kulübü oyuncunun menajeriyle anlaşmak üzere" dedi.



    Kartal için Leroy Fer iddiası giderek güçleniyor… 30 yaşındaki Hollandalı yıldız için ülke basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteler sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fer'in talipleri arasında yer alan Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek üzere olduğunu yazdı.



    MENAJERİYLE ÖZEL GÖRÜŞME
    Fer'in 10 numara ve ön libero özellikleri nedeniyle Beşiktaş tarafından tercih edildiğine dikkat çeken Hollanda basını, "İstanbul kulübü oyuncunun menajeriyle anlaşmak üzere" dedi.



    BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
    Gazeteler bugüne kadar Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formalarını giymiş olan Fer'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını vurgulayarak, "Anlaşma tamam" yorumunu yaptı.



    OĞUZHAN'DAN TAM NOT
    Ligin 2. yarısında Feyenoord forması giyen Oğuzhan'ın ise yönetici Erdal Torunoğulları ile yaptığı görüşmede Fer için olumlu görüş bildirdiği ve alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

    34 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST
    Feyenoord'da bu sezon 34 maçta oynayan Fer, 5 gol ve 2 asist yaptı. Orta sahada oyunun kontrolünü eline alan ve sürekli ceza alanına giren Leroy Fer, iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.

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