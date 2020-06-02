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    • Spor
    • 02.06.2020 Gazete
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    Maçlarda sadece 22 gazeteci!

    'da yeniden başlayacak olan maçlarıyla ilgili alınan önlemler sürüyor. Maksimum 296 kişinin yer alabileceği statlardaki gazeteci sayısında da kısıtlamaya gidilecek. Buna göre maçlarda en fazla 10 muhabir ve 12 foto muhabire izin verilecek.

    Maçlarda sadece 22 gazeteci!
    'da yeniden başlayacak olan maçlarıyla ilgili alınan önlemler sürüyor. Maksimum 296 kişinin yer alabileceği statlardaki gazeteci sayısında da kısıtlamaya gidilecek. Buna göre maçlarda en fazla 10 muhabir ve 12 foto muhabire izin verilecek.

    Görev yapacak gazetecilerin de maçtan 2 gün önce testten geçmesi ve sonuçlarını maç günü Sağlık Kurulu'na vermesi gerekecek. Yayıncı kuruluştan ise 70 görevli statta yer alabilecek.

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