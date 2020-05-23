Önümüzdeki sezon Henry Onyekuru'nun takımda tutulamama ihtimaline karşı B planını Kristijan Lovric olarak belirleyen Galatasaray, Hırvat oyuncu için ilk adımı attı. Sarı-Kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü Gorica'ya 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.
İKİ TARAF DA SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın Lovric için teklif ettiği 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeline Gorica kulübü de sıcak bakıyor. Hırvat futbolcunun da Cimbom'a gelmeyi çok istediği konuşuluyor.
ÖNCELİK HENRY ONYEKURU
Lovric için ilk adımı atan Aslan, Hırvat oyuncuyu yedekte bekletecek. Önce Onyekuru takımda tutulmaya çalışılacak. Anlaşma olmaz ise Lovric için ataklar sıklaşacak.
MONACO'NUN TERCİHİ SATIŞ
Ekonomik kriz sebebiyle Onyekuru'yu satmak istediği konuşulan Monaco'nun Nijeryalı için kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.
G.Saray'ın transfer listesindeki Lovric, bu sezon 26 maçta 13 gol atıp, 7 asist yaptı.