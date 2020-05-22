Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de Hadergjonaj iddiası

    ’nın biletini kesen , ’da kiralık olarak forma giyen ’in 25 yaşındaki Kosovalı sağ beki kadrosuna katmak istiyor…

    Hadergjonaj iddiası
    Sezon sonunda Şilili sağ beki ile yollarını ayıracak olan , arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in 'da forma giyen 25 yaşındaki ile temasa geçtiği öğrenildi. Bonservisi İngiliz ekibi 'de olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin istekli olduğu öğrenildi. Vedat Muriç'in Kosova 'ndan kankası olan Hadergjonaj, bu sezon 'de 6 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Hadergjonaj iddiası
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri