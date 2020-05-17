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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    ’ye erteleme talebi

    Başta 10 pozitif vaka çıkan olmak üzere bazı kulüplerin federasyona başvuru yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. ’den liglerin açıklanandan daha geç bir tarihte başlatmasının isteneceği belirlendi.

    TFF’ye erteleme talebi
    Türkiye bir yandan a dönüş için geri sayım yaparken, bir yandan da sürekli çıkan vakalar nedeniyle yeni çözüm arayışları gündeme geliyor… Alınan bilgilere göre bazı kulüpler, liglerin açıklanan tarihten daha geç başlatılması için 'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

    Başını ve Erzurumspor'un çektiği bu kulüplerin kısa süre içinde 'ye yazılı bir istekte bulunması bekleniyor. Futbol Federasyonu hatırlanacağı gibi 'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Ancak pozitif vakaları olan takımların idman yapamamasından dolayı federasyonun yapılacak başvuruya sıcak bakabileceği belirtiliyor.

    TFF Başkanı de yaptığı açıklamalarda birçok senaryoları olduğunu ve duruma göre ağustos ayında bile ligleri başlatabileceklerini belirtiyor.



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