TFF’ye erteleme talebi

Türkiye bir yandan futbola dönüş için geri sayım yaparken, bir yandan da sürekli çıkan vakalar nedeniyle yeni çözüm arayışları gündeme geliyor… Alınan bilgilere göre bazı kulüpler, liglerin açıklanan tarihten daha geç başlatılması için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.
Başını Beşiktaş ve Erzurumspor'un çektiği bu kulüplerin kısa süre içinde TFF'ye yazılı bir istekte bulunması bekleniyor. Futbol Federasyonu hatırlanacağı gibi Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Ancak pozitif vakaları olan takımların idman yapamamasından dolayı federasyonun yapılacak başvuruya sıcak bakabileceği belirtiliyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir de yaptığı açıklamalarda birçok senaryoları olduğunu ve duruma göre ağustos ayında bile ligleri başlatabileceklerini belirtiyor.
BEŞİKTAŞ'TA GERGİN BEKLEYİŞ
10 corona vakası çıkan Beşiktaş'ta yeni testlerin yapılması bekleniyor. Test öncesi "Yeni vaka çıkar mı? Endişesi hakim.
Başını Beşiktaş ve Erzurumspor'un çektiği bu kulüplerin kısa süre içinde TFF'ye yazılı bir istekte bulunması bekleniyor. Futbol Federasyonu hatırlanacağı gibi Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Ancak pozitif vakaları olan takımların idman yapamamasından dolayı federasyonun yapılacak başvuruya sıcak bakabileceği belirtiliyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir de yaptığı açıklamalarda birçok senaryoları olduğunu ve duruma göre ağustos ayında bile ligleri başlatabileceklerini belirtiyor.
BEŞİKTAŞ'TA GERGİN BEKLEYİŞ
10 corona vakası çıkan Beşiktaş'ta yeni testlerin yapılması bekleniyor. Test öncesi "Yeni vaka çıkar mı? Endişesi hakim.