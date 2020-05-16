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    • Spor
    • 16.05.2020 Gazete
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    Onursal Başkanı : Lig ağustosta başlar

    Onursal Başkanı , “Birçok takımda pozitif vakarla ortaya çıktı. Liglerin haziranda değil ağustos sonunda başlayacağını düşünüyorum” dedi

    Lig ağustosta başlar
    TFF Onursal Başkanı, ve Onursal Üyesi , 'de liglerin 12 Haziran'da başlamasının zor olduğunu söyledi. Futboldaki coronavirüs tablosunun iyi olmadığını belirten Erzik, "Birçok takımda pozitif vakalar çıktı. Patlama oldu. Bu göz ardı edilemez. Ligler, haziran ayında başlamayacak gibi. Süreci iyi takip etmek gerek. Liglere başlama tarihinin ağustosun sonuna doğru olacağını düşünüyorum" dedi. Erzik, UEFA'nın da Avrupa Kupaları için maç takviminin çakışması durumunda kulüplere yardımcı olabileceğini ifade etti.

    PARA HESABI YAPMAK YANLIŞ
    Şenes Erzik, "Kulüplerin şu anda para hesabı yapması çok yanlış. Önceliğimiz sağlık. Virüsü yenmeliyiz" dedi.
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