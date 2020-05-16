TFF Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, Türkiye'de liglerin 12 Haziran'da başlamasının zor olduğunu söyledi. Futboldaki coronavirüs tablosunun iyi olmadığını belirten Erzik, "Birçok takımda pozitif vakalar çıktı. Patlama oldu. Bu göz ardı edilemez. Ligler, haziran ayında başlamayacak gibi. Süreci iyi takip etmek gerek. Liglere başlama tarihinin ağustosun sonuna doğru olacağını düşünüyorum" dedi. Erzik, UEFA'nın da Avrupa Kupaları için maç takviminin çakışması durumunda kulüplere yardımcı olabileceğini ifade etti.
PARA HESABI YAPMAK YANLIŞ
Şenes Erzik, "Kulüplerin şu anda para hesabı yapması çok yanlış. Önceliğimiz sağlık. Virüsü yenmeliyiz" dedi.
PARA HESABI YAPMAK YANLIŞ
Şenes Erzik, "Kulüplerin şu anda para hesabı yapması çok yanlış. Önceliğimiz sağlık. Virüsü yenmeliyiz" dedi.