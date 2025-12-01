CANLI | Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Birçok konuyu mütalaa ettiğimiz bir Kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizde aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını canı gönülden arzu ediyorum.

Buradan, hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden olursa olsun Türkiye için çalışan, Türkiye için dertlenen, kalbi Türkiye için atan herkese, tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Toplantımızın detaylarına geçmeden evvel bir hususun altını çizmek istiyorum.

Aziz milletim, değerli arkadaşlar; küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Yakın çevremize baktığımızda savaşların, çatışmaların, gerilimlerin, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığı görülüyor.

"DÜNYA KIRILGAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge, şairin 'akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader' anlamını bulan sürecin tam ortasındadır.

Daha önceki konuşmalarımda yaklaşan küresel bir kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkân ve kabiliyetlere sahip olduğunu da dile getirmiştim.

Dünya kırılgan bir dönemden geçiyor. 2025 yılı itibarıyla çalışkan liyakatlı kadrolarla Türkiye sürecin üstesinden geliyor.

Güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyoruz. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

Biraz da finansman imkânlarının bol olduğu dönemlerde yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiğimiz Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi pek çok projenin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor.

KIZILELMA HAVACILIK TARİHİNDE İLKE İMZA ATTI

Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz; milletimiz bunlardan yıllardır istifade ediyor. Bu yatırımlar Türk ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyor.

Sadece ulaştırmada değil, savunma sanayinden sağlığa birçok alanda da benzer bir tablo söz konusudur. En son koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını hep beraber gördük. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma, dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Yani her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz.

Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim: Şayet biz siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik, bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık.

TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMLARI

Eser ve hizmet siyasetimizle, Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi, yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık.

2028 için hedefimiz; 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamları, doğru yolda olduğumuzu göstermiştir.

Türkiye ekonomisi, kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE HEDEFLERİNE ER YADA GEÇ ULAŞACAKTIR"

Şunu herkesin, özellikle kan ve kaos tüccarlarının bilmesini isterim. Biz ayağına çelme takılınca, yolu kesilince yolundan dönecek bir millet değiliz. Türkiye, hedeflerine er ya da geç, öyle ya da böyle ulaşacaktır. Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer kardeş topluluklarla kalplerimiz bin yıldır birlikte atıyor, gelecekte de atmaya devam edecek.

Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için neyse sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murad ediyoruz.

Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın çabası içindeyiz.

Görüşmelerimizde aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere ortak meselelerimizdeki gündemi ele aldık. İslam düşmanlığı da gündemimizin üst sıralarındaydı.

Karadeniz'de gemilerin vurulması endişe verici.