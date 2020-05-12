Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Potada&filede beyaz sezon

    Dünyayı saran coronavirüs nedeniyle hem hem de voleybol liglerinde sezonlar dün iptal edildi. Mevcut durumda şampiyon ilan edilmedi, küme düşme de olmayacak…

    Potada&filede beyaz sezon
    Basketbol Federasyonu Başkanı , ligleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Buna göre şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek.


    Voleybol Federasyonu Başkanı da, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.



    Liglerde şampiyon ve küme düşme olmayacak. Gelecek sezon hem kadınlar hem erkeklerde 16 takımla oynanacak…



    GALATASARAY'DAN İTİRAZ
    G.Saray, voleybolda ve da liglerin oynanarak tamamlanmasını istediğini açıkladı.

    Haberler Spor Potada&filede beyaz sezon
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri