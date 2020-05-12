Potada&filede beyaz sezon

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ligleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Buna göre şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek.
Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Liglerde şampiyon ve küme düşme olmayacak. Gelecek sezon hem kadınlar hem erkeklerde 16 takımla oynanacak…
GALATASARAY'DAN İTİRAZ
G.Saray, voleybolda ve basketbolda liglerin oynanarak tamamlanmasını istediğini açıkladı.
Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Liglerde şampiyon ve küme düşme olmayacak. Gelecek sezon hem kadınlar hem erkeklerde 16 takımla oynanacak…
GALATASARAY'DAN İTİRAZ
G.Saray, voleybolda ve basketbolda liglerin oynanarak tamamlanmasını istediğini açıkladı.