Başkan Yardımcısı Doğan'dan iddialı sözler: Sahada ve kasada Trabzon kazanacak

TRABZONSPOR'UN finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, iddialı sözlere imza attı. Doğan, "Bu piyasada üç seçeneğiniz var. Ya üretici olacaksınız ya aracı ya da tüketici. Kulübümüzün ve şehrimizin en büyük özelliği üretici olması. Biz yeteri kadar aracı ve tüketici olduk. Bundan da epeyce dilimiz yandı. Bundan sonra kendimiz olacağız ve üretici pozisyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Hem sahada hem masada hem de kasada kazanan Trabzonspor olacak" dedi.
İŞARETİ GEÇEN SEZON VERDİK!
Hedefe odaklandıklarını belirten Doğan şöyle devem etti: "Geçen yıl son 12 haftada mağlup olmayan bir takımımız vardı. Yani bu yıl yakaladığımız başarı aslında geçen yılın son 3 ayında kendini gösteriyordu. Taraflı tarafsız herkes bizim futbolumuzu parmakla gösteriyordu. Bu sezon da iyi planlama yaptık. İnşallah şampiyon biz olacağız."
İŞARETİ GEÇEN SEZON VERDİK!
Hedefe odaklandıklarını belirten Doğan şöyle devem etti: "Geçen yıl son 12 haftada mağlup olmayan bir takımımız vardı. Yani bu yıl yakaladığımız başarı aslında geçen yılın son 3 ayında kendini gösteriyordu. Taraflı tarafsız herkes bizim futbolumuzu parmakla gösteriyordu. Bu sezon da iyi planlama yaptık. İnşallah şampiyon biz olacağız."