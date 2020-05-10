Başkan Yardımcısı Doğan'dan iddialı sözler: Sahada ve kasada Trabzon kazanacak

finanstan sorumlubaşkan yardımcısı ErtuğrulDoğan, iddialı sözlereimza attı. Doğan, "Bu piyasadaüç seçeneğiniz var. Ya üreticiolacaksınız ya aracı ya datüketici. Kulübümüzün ve şehrimizinen büyük özelliği üreticiolması. Biz yeteri kadararacı ve tüketici olduk. Bundanda epeyce dilimiz yandı.Bundan sonra kendimiz olacağızve üretici pozisyonuylayolumuza devam edeceğiz.Hem sahada hem masadahem de kasada kazanan Trabzonsporolacak" dedi.odaklandıklarını belirten Doğan şöyle devem etti: "Geçen yıl son 12 haftada mağlup olmayan bir takımımız vardı. Yani bu yıl yakaladığımız başarı aslında geçen yılın son 3 ayında kendini gösteriyordu. Taraflı tarafsız herkes bizim futbolumuzu parmakla gösteriyordu. Bu sezon da iyi planlama yaptık. İnşallah şampiyon biz olacağız."