Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    spor Başkanı : Şeytanlık yapmayın

    spor Başkanı , “Aslında de bu ligin oynanmayacağının farkında. Kimse şeytanlık yapmasın” açıklamasında bulundu.

    Şeytanlık yapmayın
    TFF Başkanı 'e spor Başkanı 'den sert tepki geldi. Sürmen, "Nihat Özdemir bir şey diyor fakat kendi konuştuğuna inanıyor mu belli değil. Aslında ligin oynanamayacağının kendi de farkında. 12 Haziran'a kadar pandemi kalkar da, bana bu işi dayatanların emrini gider 'na, 'na kabul ettirebilir miyim diye tilkilik yapıyor. İnsanlar karakter sahibi olacak" dedi. Trabzon taraftarının sinir uçlarıyla oynanmaması gerektiğini de belirten Sürmen, "Zeka işi biterse kendileri biter. Kimse şeytanlık yapmasın. 'in ilk konuşması dürüst konuşmaydı. Ama ikincide ona 'sus' dediler. 'Biz batıyoruz' dediler. Bu nedenle artık Terim ise ses çıkaramaz. İlk konuştuğuna itibar edeceğiz. Yani ligin oynanmaması gerekir yönündeki düşüncesine" dedi.
    Haberler Spor Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Şeytanlık yapmayın
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri