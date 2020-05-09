TFF Başkanı Nihat Özdemir'e Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den sert tepki geldi. Sürmen, "Nihat Özdemir bir şey diyor fakat kendi konuştuğuna inanıyor mu belli değil. Aslında ligin oynanamayacağının kendi de farkında. 12 Haziran'a kadar pandemi kalkar da, bana bu işi dayatanların emrini gider Sağlık Bakanlığı'na, Bilim Kurulu'na kabul ettirebilir miyim diye tilkilik yapıyor. İnsanlar karakter sahibi olacak" dedi. Trabzon taraftarının sinir uçlarıyla oynanmaması gerektiğini de belirten Sürmen, "Zeka işi biterse kendileri biter. Kimse şeytanlık yapmasın. Fatih Terim'in ilk konuşması dürüst konuşmaydı. Ama ikincide ona 'sus' dediler. 'Biz batıyoruz' dediler. Bu nedenle artık Terim ise ses çıkaramaz. İlk konuştuğuna itibar edeceğiz. Yani ligin oynanmaması gerekir yönündeki düşüncesine" dedi.