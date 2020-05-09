



DALIC KULÜP TAKIMI İSTİYOR!

Dalic ile daha önce de bir görüşme yapan F.Bahçe'nin bu kez resmi teklif sunabileceği ifade ediliyor. Dalic'in 31 Temmuz'da sözleşmesi bitiyor ve artık kulüp takımı çalıştırmak istediğini de ifade ediyor.