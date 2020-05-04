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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    Sörloth’tan ’ye büyük övgü

    'un golcüsü özel açıklamalar yaptı. Sörloth, “Ailem ve Norveç halkı da ’nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Yerinde kararlar alınıyor” dedi.

    Sörloth’tan Türkiye’ye büyük övgü
    Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth özel açıklamalar yaptı… Norveçli yıldız futbolcu, "Ailem ve Norveç halkı 'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor" dedi.

    KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ
    Sörloth, karantinada kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım" ifadelerini kullandı.



    KARARI HÜKÜMET VERECEK
    Ligin ne zaman başlayabileceği, ertelenmesi ya da sonlandırılmasıyla ilgili kararı yetkililerin vereceğini belirten Sörloth, "Bu konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım. Onlar en doğru kararı alacaklardır" dedi.

    19 GOLLE İLK SIRADA
    Trabzon'un yıldız golcüsü lige attığı 19 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor.
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