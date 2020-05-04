Sörloth’tan Türkiye’ye büyük övgü

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth özel açıklamalar yaptı… Norveçli yıldız futbolcu, "Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor" dedi.
KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ
Sörloth, karantinada kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım" ifadelerini kullandı.
KARARI HÜKÜMET VERECEK
Ligin ne zaman başlayabileceği, ertelenmesi ya da sonlandırılmasıyla ilgili kararı yetkililerin vereceğini belirten Sörloth, "Bu konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım. Onlar en doğru kararı alacaklardır" dedi.
19 GOLLE İLK SIRADA
Trabzon'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth lige attığı 19 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor.
KASAPOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ
Sörloth, karantinada kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım" ifadelerini kullandı.
KARARI HÜKÜMET VERECEK
Ligin ne zaman başlayabileceği, ertelenmesi ya da sonlandırılmasıyla ilgili kararı yetkililerin vereceğini belirten Sörloth, "Bu konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım. Onlar en doğru kararı alacaklardır" dedi.
19 GOLLE İLK SIRADA
Trabzon'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth lige attığı 19 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor.