



ONDAN YARARLANACAĞIM

Tecrübeli hocanın yönetime, "Onla ilgili önemli planlarım var. Yeni sezonda Oğuzhan'ın kapasitesini en üst düzeye yükseltmek düşüncesindeyim. Ondaki potansiyeli gün ışığını çıkarmamız lazım" dediği öne sürüldü. Yalçın'ın Oğuzhan'la da bir telefon görüşmesi yaparak ayrılmayı düşünmemesini istediği belirtildi.