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    • Spor
    • 29.04.2020 Gazete
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    yönetimden özel bir istekte bulundu: Oğuzhan’ı asla bırakmayın

    yönetimle görüşerek “Yeni sezonda 'tan yararlanmak düşüncesindeyim. Onu asla bırakmayın” diye konuştu.



    Oğuzhan     Özyakup'a Sergen Yalçın ayarı… Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında Feyenoord'a kiralık verilen milli oyuncudan yeni sezonda yararlanmak istediğini söylediği öğrenildi.



    ONDAN YARARLANACAĞIM
    Tecrübeli hocanın yönetime, "Onla ilgili önemli planlarım var. Yeni sezonda Oğuzhan'ın kapasitesini en üst düzeye yükseltmek düşüncesindeyim. Ondaki potansiyeli gün ışığını çıkarmamız lazım" dediği öne sürüldü. Yalçın'ın Oğuzhan'la da bir telefon görüşmesi yaparak ayrılmayı düşünmemesini istediği belirtildi.



    KARTAL'DA 8 SEZON OYNADI
    Beşiktaş'ta 8 sezon geçiren Oğuzhan Özyakup bu süreçte 32 gol 44 asistlik bir performans sergiledi. Milli star Feyenoord'da ise sadece 4 maçta forma giydi.

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