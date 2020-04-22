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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    Maaş indirimi için oyuncularla tek tek görüşme yapılacak

    Kaptan "Yönetimden henüz bir talip gelmedi" dese de yönetim maaş indiriminde kararlı. Sarı-Lacivertli yönetim başta Kruse ve Gustavo olmak üzere yüksek ücretli oyuncularla masaya oturmaya hazırlanıyor. İndirim miktarı ise maaşlara göre değişecek.

    Yönetim indirime hazır!
    Kaptan "Yönetimden henüz bir talip gelmedi" dese de yönetim maaş indiriminde kararlı. Sarı-Lacivertli yönetim başta Kruse ve Gustavo olmak üzere yüksek ücretli oyuncularla masaya oturmaya hazırlanıyor. İndirim miktarı ise maaşlara göre değişecek.



    ANTRENMAN BELİRSİZLİĞİ!
    İsteyen oyuncular Samandıra'da çalışacak. Bir açıklama yapan ise "Evimizde her türlü çalışma aleti var. Bir süre daha evde kalmak mantıklı" dedi.
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