



ABİSİ ROBERTO İDOLÜ OLDU

Ronaldinho'nun kendi deyişiyle idolü, onu futbolcu olması için cesaretlendiren kişi ağabeyi ve sonra da menajeri olan Roberto oldu. Aile, Brezilya'da favela adı verilen, yaşam şartlarının çok zor ve evlerin de çok kötü olduğu gecekondu semtinde oturuyordu. Roberto'nun futbola olan yeteneğini gören Gremio kulübü, ailesiyle birlikte oturması için kendisine daha lüks bir ev tahsis etti. Babası da kulübün stadyumunda otopark görevlisi yapıldı. 7 yaşında Gremio alt yapısına gittiğinde en küçük o olduğu için ona Ronaldinho yani "Küçük Ronaldo" dendi. Brezilyalılar ona Ronaldinho Gaucho (okunuşu gaşo) der. Brezilyalılar Rio Grande de Soul eyaletinden olanlara gaşo dedikleri için Ronaldinho da ikinci ismi gibi böyle anılıyor.