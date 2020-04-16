Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assis Moreira, Paruguay'da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası almış daha sonra da 1.6 milyon dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilmişti. Ronaldinho ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde geçiriyor. Hep top cambazı, hem de en üst düzeyde futbolcu olan tek kişi vardı. 21 Mart 1980'de Brezilya'nın Rio Grande de Soul eyaletinin başkenti Porto Alegre şehrinde ailenin 3. çocuğu olarak doğdu. Resmi olarak ismi Ronaldo de Assis Moreira'dır. Babası tersanede kaynakçı, annesi ise önce tezgâhtar sonra da hemşireydi.
ABİSİ ROBERTO İDOLÜ OLDU
Ronaldinho'nun kendi deyişiyle idolü, onu futbolcu olması için cesaretlendiren kişi ağabeyi ve sonra da menajeri olan Roberto oldu. Aile, Brezilya'da favela adı verilen, yaşam şartlarının çok zor ve evlerin de çok kötü olduğu gecekondu semtinde oturuyordu. Roberto'nun futbola olan yeteneğini gören Gremio kulübü, ailesiyle birlikte oturması için kendisine daha lüks bir ev tahsis etti. Babası da kulübün stadyumunda otopark görevlisi yapıldı. 7 yaşında Gremio alt yapısına gittiğinde en küçük o olduğu için ona Ronaldinho yani "Küçük Ronaldo" dendi. Brezilyalılar ona Ronaldinho Gaucho (okunuşu gaşo) der. Brezilyalılar Rio Grande de Soul eyaletinden olanlara gaşo dedikleri için Ronaldinho da ikinci ismi gibi böyle anılıyor.
YILDIZI PARLIYOR
8 yaşındayken babasını kaybetti. 13 yaşındayken 23-0 kazandıkları maçta 23 golün tümünü o atınca efsane olma yolunda ilk adımını attı. 17 Yaş Altı Dünya şampiyonu Brezilya'nın kadrosunda o da vardı. İki gol attı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Hemen 20 yaş altı milli takıma alındı ve ardından da Gremio A Takımı'yla profesyonel sözleşme imzaladı. Copa Libertadore de America'da oynadığı zaman 18 yaşındaydı. Ertesi sezon 48 maçta 23 gol atınca dünya futbol uzmanları Ronaldinho'yu izlemeye başladılar. Ronaldinho, Avrupa'ya transfer olduğu 2001 yılına kadar Gremio forması altında 141 maçta 68 gol attı. PSV Eindoven, Saint Mirren ve Paris Saint Germain kulüpleri kendisini transfer etmek için büyük çekişmeye girdi. Ronaldinho, kulübüyle sözleşmesi olmasına rağmen Paris takımının 7 Milyon Euroluk teklifine karşı koyamayarak imza attığı için Gremio'yu çok kızdırdı. Paris Saint Germain ve Gremio arasındaki hukuk savaşı esnasında 6 ay futbol oynayamadı.
BARCELONA YILLARI
Paris Saint-Germain'deki ilk sezonunda 21 numaralı formasıyla iyi bir performans gösterdi. İkinci yılında 2002-2003 sezonunda 10 numaralı formayı aldı. O yıl performansı ilk yıla göre daha kötüydü. Ronaldinho, daha büyük bir kulübe gitmek istediğini söyledi. Latin ülkesi takımı olduğu ve Brezilya Futbol Federasyonu'la iyi ilişkilerinden dolayı Barcelona'yı tercih etti. 21,5 milyon Euro'ya transfer olduğunda dünya devinde ne yapacağı çok merak konusuydu.
EFSANE SEZONU YAŞADI
Ronaldinho o sezon 32 lig maçında 15, 7 UEFA Kupası maçında da 4 gol attı. Barcelona ligi 2. Sırada bitirdi. Bu kez maya tutmuştu. Ertesi sezon Barcelona şampiyon olurken Ronaldinho 9 gol ve 10 asistle oynadı. Bir sonraki yani 2005-2006 sezonunda Barcelona Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olurken 7 gol 5 asist, La Liga şampiyonu olurken de 17 gol 15 asistle kariyerinin hem takım hem de bireysel olarak en başarılı sezonunu yaşadı.
2008'de Milan'a, giderken geride 145 maçta 70 gol bıraktı. Milan'da 76 maçta 20 gol, Flamengo'da 33 maçta 15 gol derken sonuç olarak kulüpler bazında 441 maçta 167 gol attı. Brezilya A Milli Takımı'nda ise 97 maçta 33 gol kaydetti.
PARAGUAY'DA EV HAPSİNDE YAŞIYOR
Sahte pasaportla yakalanan Ronaldinho 6 ay hapse mahkum oldu. Efsane yıldızın cezası daha sonra ev hapsine çevrildi.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER