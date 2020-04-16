



ÖNCE KALINIC İKNA EDİLECEK

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic için tüm şartlar zorlanacak. Eğer kendisiyle anlaşma sağlanırsa bu kez İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşülecek.



13 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Bu sezon Roma'da 13 maça çıkan Kalinic, İtalyan ekibinde 2 gol ve 2 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2018'de Fiorentina'dan Milan'a 22.5 milyon Euro'ya geçmişti.

