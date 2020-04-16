Adem Büyük: Lige hazırım

Sakatlık nedeniyle takımından uzak kalan Adem Büyük verilen programı harfiyen uyguladığını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Lig ne zaman başlarsa hazırım. Kendimi iyi hissediyorum" ifadesini kulandı.
BU GÜNLER HERKESİ ÜZDÜ
Linnes virüs nedeniyle futbola ara verilmesinin acı olduğunu söyledi. Norveçli oyuncu, "Bu günler herkesi üzdü" İfadesini kullandı.
BU GÜNLER HERKESİ ÜZDÜ
Linnes virüs nedeniyle futbola ara verilmesinin acı olduğunu söyledi. Norveçli oyuncu, "Bu günler herkesi üzdü" İfadesini kullandı.