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    • Spor
    • 16.04.2020 Gazete
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    : Lige hazırım

    Sakatlık nedeniyle takımından uzak kalan verilen programı harfiyen uyguladığını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Lig ne zaman başlarsa hazırım. Kendimi iyi hissediyorum" ifadesini kulandı.

    Adem Büyük: Lige hazırım
    Sakatlık nedeniyle takımından uzak kalan verilen programı harfiyen uyguladığını söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Lig ne zaman başlarsa hazırım. Kendimi iyi hissediyorum" ifadesini kulandı.

    BU GÜNLER HERKESİ ÜZDÜ
    Linnes virüs nedeniyle futbola ara verilmesinin acı olduğunu söyledi. Norveçli oyuncu, "Bu günler herkesi üzdü" İfadesini kullandı.
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