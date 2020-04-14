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    • Spor
    • 14.04.2020 Gazete
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    ÜNİFEB gönülleri fethetti

    Fenerbahçe taraftar grubu 1907 UNIFEB'den örnek ve anlamlı bir davranış geldi… Taraftar grubunu, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "1907 ÜNİFEB olarak pandemi sürecinde gidemediğimiz deplasmanlardan biriktirdiğimiz harçlıklarımızı, ne yazık ki Covid-19 ile savaşırken kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın anısına, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na, daha etkin mücadele edilebilmesi adına bağışladık" ifadeleri kullanıldı.

    ÜNİFEB gönülleri fethetti
    Fenerbahçe taraftar grubu 1907 UNIFEB'den örnek ve anlamlı bir davranış geldi… Taraftar grubunu, resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "1907 ÜNİFEB olarak pandemi sürecinde gidemediğimiz deplasmanlardan biriktirdiğimiz harçlıklarımızı, ne yazık ki Covid-19 ile savaşırken kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın anısına, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na, daha etkin mücadele edilebilmesi adına bağışladık" ifadeleri kullanıldı. UNIFEB'in yapmış olduğu bu bağış spor camiasında büyük yankı uyandırdı ve taktir topladı.
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