Ödemeler lig başlayınca

Kulüpler Birliği, gerçekleştirilen olağanüstü toplantısı sonrası alınan kararları paylaştı. Süper Lig'deki 18 takımın başkanı ortak bir karar alarak bunu Kulüpler Birliği'nin resmi Twitter hesabından duyurdu. Birlik aldığı kararda "Futbolcu ve teknik ekip sözleşmelerinin ödemesinde anlaşılmaya çalışılacaktır… Eğer anlaşma olmazsa ligler başlayana kadar sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır" açıklamasını yaptı. Ayrıca yapılan açıklamada, Mart ayı içinde üç hafta oynanmasına rağmen yayıncı kuruluştan ödemelerin alınmadığı, kulüplerin % 30 zarar yaşadığı bildirildi…Mehmet Sepil başkanlığındaki Kulüpler Birliği önemli kararlar aldı. Birlik, açıklama sonrası oyunculara tebligat gönderileceğini açıkladı.