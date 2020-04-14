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    • Spor
    • 14.04.2020 Gazete
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    Ödemeler lig başlayınca

    Kulüpler Birliği tavsiye kararlarını açıkladı... Futbolcu maaşalrı için kulüpler anlaşma yoluna gidecek... Anlaşma sağlanmazsa sözleşmeler lig başlayana kadar dondurulacak…

    Ödemeler lig başlayınca
    Kulüpler Birliği, gerçekleştirilen olağanüstü toplantısı sonrası alınan kararları paylaştı. Süper Lig'deki 18 takımın başkanı ortak bir karar alarak bunu Kulüpler Birliği'nin resmi Twitter hesabından duyurdu. Birlik aldığı kararda "Futbolcu ve teknik ekip sözleşmelerinin ödemesinde anlaşılmaya çalışılacaktır… Eğer anlaşma olmazsa ligler başlayana kadar sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır" açıklamasını yaptı. Ayrıca yapılan açıklamada, Mart ayı içinde üç hafta oynanmasına rağmen yayıncı kuruluştan ödemelerin alınmadığı, kulüplerin % 30 zarar yaşadığı bildirildi…

    ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI
    Mehmet Sepil başkanlığındaki Kulüpler Birliği önemli kararlar aldı. Birlik, açıklama sonrası oyunculara tebligat gönderileceğini açıkladı.
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