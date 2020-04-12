Serdar Gürler: Göztepe’de kalacağım

ispanya'nın Huesca takımında olan ve Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Gürler, İzmir ekibinde kalmak istiyor. Başarılı kanat oyuncusu transferi için, "Yönetimimizle görüşmelerimi sürdürüyorum. Konuşuyoruz, şu an resmi bir anlaşma yok ama hiçbir pürüz de gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum ve burada tamamlanmamış hedeflerim var" dedi.