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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    Serdar Gürler: Göztepe’de kalacağım

    Bonservisi ispanya'nın Huesca takımında olan ve Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Gürler, İzmir ekibinde kalmak istiyor. İzmir ekibinde çok mutlu olduğunu söyleyen Serdar Gürler, “Şu an için hiçbir pürüz yok. Göztepe’de kalacağım” dedi

    Göztepe’de kalacağım
    Bonservisi ispanya'nın Huesca takımında olan ve Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Gürler, İzmir ekibinde kalmak istiyor. Başarılı kanat oyuncusu transferi için, "Yönetimimizle görüşmelerimi sürdürüyorum. Konuşuyoruz, şu an resmi bir anlaşma yok ama hiçbir pürüz de gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum ve burada tamamlanmamış hedeflerim var" dedi.

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