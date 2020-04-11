İngiltere’yi karıştıran iddia

FIFA'nın oyuncu sözleşmelerinin liglerin bitimine kadar uzatıldığını açıklamasının ardından Premier Lig için flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor Hukukçusu Nick De Marco, "Premier Lig'deki futbolcular sözleşmeleri bitince ayrılabilir. Buna FIFA ya da yerel federasyon karışamaz" dedi. Bu iddia sonrası gözler yeniden FIFA'ya çevrildi.
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