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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    İngiltere’yi karıştıran iddia

    'nın oyuncu sözleşmelerinin liglerin bitimine kadar uzatıldığını açıklamasının ardından için flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor Hukukçusu Nick De Marco, "Premier Lig'deki futbolcular sözleşmeleri bitince ayrılabilir. Buna FIFA ya da yerel federasyon karışamaz" dedi. Bu iddia sonrası gözler yeniden FIFA'ya çevrildi.

    İngiltere’yi karıştıran iddia
    FIFA'nın oyuncu sözleşmelerinin liglerin bitimine kadar uzatıldığını açıklamasının ardından için flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor Hukukçusu Nick De Marco, "Premier Lig'deki futbolcular sözleşmeleri bitince ayrılabilir. Buna ya da yerel federasyon karışamaz" dedi. Bu iddia sonrası gözler yeniden FIFA'ya çevrildi.

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