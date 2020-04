SARIYER MAÇINDA BÜYÜLEDİ

Önceleri Kilyos'tan Beşiktaş'a babasıyla götürüyordu. Biraz büyüyünce de Sergen, tek başına minibüsle gidip gelmeye başladı. Serpil Hamdi Hoca, bu çok yetenekli çocuğun okul ve öğle yemeği sorunlarını halletti. 1989'da Türkiye Gençler Şampiyonu olan Beşiktaş'ın yıldızı olarak ismi artık Fulya'dan dışarı çıkmaya başlamıştı. U-16'dan sonra U-18 Milli takıma da alındı. Gordon Milne, Sergen'i A Takımla idmanlara çıkardığında yıl 1991'di. Devre arası hazırlık kampında Sarıyer'le oynanan maçta oynadığı futbol ve attığı golle adeta izleyenleri büyüledi. Aynı yıl ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Sergen, Profesyonel Gençler Ligi finalinde Galatasaray'a karşı tek golü atarak Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. İlk kazandığı parayla Beşiktaş'ta bir ev aldı ve ailesiyle birlikte oraya yerleşti. 1 Eylül 1991'deki Gençlerbirliği maçının 70. Dakikasında Ali Gültiken'in yerine oyuna girerek A Takım formasıyla tanıştı. O dönemde genellikle yedek kalıyor veya oyuna son dakikalarda giriyordu. Galatasaray maçında yedek kulübesinde laubali davrandığı gerekçesiyle Milne tarafından Metin ve Cemre'yle birlikte PAF takıma gönderildi. PAF takımını şampiyon yaptı. Sergen aslında çok daha erken A takımda oynatılabilirdi. Milne'nin ve Sergen'in hataları diyelim… Babasından geçen diğer merakı da at yarışıydı. Gökhan Keskin o günlere dair şöyle diyor: "Beşiktaş'a ilk geldiğinde benim yanıma verdiler. Daha 17 yaşındaydı. 'Al bu çocuğa göz kulak ol, at yarışı oynuyormuş' dediler. Aradan iki hafta geçti. Bir baktım, ben, Metin ve Sergen beraber at yarışı kuponu yapıyoruz…"