Yusuf Tunaoğlu
Seyrettiğim en yetenekli Türk futbolcusu kimdi? Bu sorunun cevabını kendime bile veremem; çünkü Yusuf Tunaoğlu ile Sergen Yalçın arasında bir seçim yap(a)mam. Yusuf baştan aşağı bir hüzündür, Sergen ise dahası da olurdu türünden bir keşke… Yusuf gibi zanaatı sanata çeviren bir top ustası "Benden daha yetenekli" dediğine göre bize de saygı duymak düşer.
Ali Rıza Sergen Yalçın, 5 Ekim 1972'de Kilyos-İstanbul'da doğdu. Günsel-Özer Yalçın çiftinin üç çocuğunun en büyüğüydü. Babası Kilyos'taki bir otelde çalışıyordu, orta halli bir aileydiler. 2015'te Vefat eden Özer Yalçın'ın futbol sevgisi oğlunun da hayatında belirleyici bir rol oynadı.
5 DAKİKADA KEŞFEDİLDİ
Sokak araları, Kilyos kumsalı çocukların topla ilk buluştuğu yerlerdi. Diğer çocuklardan farkı ise hemen göze çarpan yeteneğiydi. 11 Yaşına geldiğinde babası elinden tutarak büyük takımların seçmelerine götürdü. İlk tercihi Fenerbahçe'ydi, ama olmadı. Beşiktaş'a gittiler. Büyük hoca Serpil Hamdi Tüzün, alt yapının başındaydı. Deneme maçının daha 5. Dakikasında Sergen'e "tamam, seçildin" diyecek kadar yetenek avcısıydı.
SARIYER MAÇINDA BÜYÜLEDİ
Önceleri Kilyos'tan Beşiktaş'a babasıyla götürüyordu. Biraz büyüyünce de Sergen, tek başına minibüsle gidip gelmeye başladı. Serpil Hamdi Hoca, bu çok yetenekli çocuğun okul ve öğle yemeği sorunlarını halletti. 1989'da Türkiye Gençler Şampiyonu olan Beşiktaş'ın yıldızı olarak ismi artık Fulya'dan dışarı çıkmaya başlamıştı. U-16'dan sonra U-18 Milli takıma da alındı. Gordon Milne, Sergen'i A Takımla idmanlara çıkardığında yıl 1991'di. Devre arası hazırlık kampında Sarıyer'le oynanan maçta oynadığı futbol ve attığı golle adeta izleyenleri büyüledi. Aynı yıl ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Sergen, Profesyonel Gençler Ligi finalinde Galatasaray'a karşı tek golü atarak Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. İlk kazandığı parayla Beşiktaş'ta bir ev aldı ve ailesiyle birlikte oraya yerleşti. 1 Eylül 1991'deki Gençlerbirliği maçının 70. Dakikasında Ali Gültiken'in yerine oyuna girerek A Takım formasıyla tanıştı. O dönemde genellikle yedek kalıyor veya oyuna son dakikalarda giriyordu. Galatasaray maçında yedek kulübesinde laubali davrandığı gerekçesiyle Milne tarafından Metin ve Cemre'yle birlikte PAF takıma gönderildi. PAF takımını şampiyon yaptı. Sergen aslında çok daha erken A takımda oynatılabilirdi. Milne'nin ve Sergen'in hataları diyelim… Babasından geçen diğer merakı da at yarışıydı. Gökhan Keskin o günlere dair şöyle diyor: "Beşiktaş'a ilk geldiğinde benim yanıma verdiler. Daha 17 yaşındaydı. 'Al bu çocuğa göz kulak ol, at yarışı oynuyormuş' dediler. Aradan iki hafta geçti. Bir baktım, ben, Metin ve Sergen beraber at yarışı kuponu yapıyoruz…"
SEBA ONUN BİLETİNİ KESTİ
Sergen sadece at yarışı oynamıyordu. Babasının isteği üzerine yarış atı da almış ve at sahibi olarak da hipodromlarda yer alıyordu. Sergen'in bu tutkusu ve yönetimi asıl rahatsız eden tarafı da açık sözlülüğüydü. İçi dışındaydı, kimsenin karşısında eğilmiyordu. 2. Başkan Uğur Ekşioğlu'nun takımı eleştiren sözleri karşısında "O zaman çıksın kendisi oynasın" deyince Başkan Süleyman Seba, tabiri caizse Sergen'in biletini kesti.
SERGEN YUVAYA DÖNDÜ
O zaman da şimdi de aynı şeyi düşünüyorum. Yıldızları yönetmek bir beceri işidir ve Beşiktaş bunu başaramadı. 1996'da dönemin yıldızlar topluluğu İstanbulspor'a gittiğinde Sergen'li Beşiktaş 2 Lig şampiyonluğu yaşamış, Sergen de 30 gol atmıştı. Sonrası Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yani 4 büyüklerin hepsinde oynadı ve hepsinde de iyi oynadı. Nihayet yuvaya dönüş… Beşiktaş'ın 100. Yılı ve Ercan Taner'in akıllarda kalan "Sergen attı, Beşiktaş şampiyon oldu" sözleri… Sergen Yalçın'ın hocalığına ve efsane olmuş sözlerine yer kalmadı. Doğal çünkü o bir yazıya sığmayacak kadar başarılı, renkli ve yaşayan bir efsane…
BÜYÜK TAKIMDA DA OYNADI
Sergen Yalçın futbolculuğunda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarını giydi...
Hepsinde de başarılı performansıyla ön plana çıktı…
EFSANELER - 11 / TAYFUN ER
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