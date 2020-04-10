Fenerbahçe Beko idari menajeri Cenk Renda açıklamalarda bulundu. Renda "Herkesin görüşü alınıyor. Çoğunluk basketbol liginin tescil edilmesi yönünde. Zaten oyuncuların toparlanması için de en az 3 hafta lazım" dedi. Coronavirus'ü yenen Cenk Renda, 10 testi negatif çıkınca taburcu edildiğini, 10 Nisan'da kontrolü olduğunu da söyledi.
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