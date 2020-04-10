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    • Spor
    • 10.04.2020 Gazete
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    Beko idari menajeri : Bu sezonu bitirmek çok zor

    Beko idari menajeri açıklamalarda bulundu. Renda "Herkesin görüşü alınıyor. Çoğunluk basketbol liginin tescil edilmesi yönünde. Zaten oyuncuların toparlanması için de en az 3 hafta lazım" dedi. Coronavirus'ü yenen Cenk Renda, 10 testi negatif çıkınca taburcu edildiğini, 'da kontrolü olduğunu da söyledi.

    Bu sezonu bitirmek çok zor
    Fenerbahçe Beko idari menajeri açıklamalarda bulundu. Renda "Herkesin görüşü alınıyor. Çoğunluk basketbol liginin tescil edilmesi yönünde. Zaten oyuncuların toparlanması için de en az 3 hafta lazım" dedi. Coronavirus'ü yenen Cenk Renda, 10 testi negatif çıkınca taburcu edildiğini, 'da kontrolü olduğunu da söyledi.

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