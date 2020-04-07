UEFA Başkanı Ceferin'den önemli açıklamalar geldi. Ceferin, "Eğer futbol oynamaya devam edemezsek, ülkelere kendi ligindeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir. Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır" diye konuştu.
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