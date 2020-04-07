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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    Başkanı 'den tescil senaryosu

    Başkanı 'den önemli açıklamalar geldi. Ceferin, "Eğer oynamaya devam edemezsek, ülkelere kendi ligindeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir. Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır" diye konuştu.

    Ceferin’den tescil senaryosu
    UEFA Başkanı 'den önemli açıklamalar geldi. Ceferin, "Eğer oynamaya devam edemezsek, ülkelere kendi ligindeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir. Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır" diye konuştu.

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