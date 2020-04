Rüzgar gibi geçti: Ali Kemal Denizci

bir top atılmış, Ali Kemal yeleye benzeyen uzun saçlarıyla sağ kanattan gidiyor. Süratiyle zaten rakibi çok zorluyor. Bir çalım, bir çalım daha…. İleri çıkan kaleciyi de çalımlıyor. İçimden kaleciye çıkma diyorum, çünkü kalecileri onun kadar rahat çalımlayan az futbol cu gördüm. Trabzonspor 'un en iyi yılları, Anadolu fırtınası Türkiye'yi sallıyor. O takımın bence vitrindeki en göze çarpan futbolcuydu. Hem forvet olması hem de takımı atağa kaldırmasıyla oyunu domine ederdi.Ali Kemal Denizci, 1 Mart 1950'de Trabzon'un Faroz Mahallesi'nde, Asiye-Cemal Denizci çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Babası Celal Bey, soğuk demirciydi, uzun yıllar mahalle muhtarlığı da yaptı. Her çocuk gibi futbola sokakta başladı. Ailelerin futbola hele ki futbolcu olmaya hiç de iyi gözle bakmadığı zamanlardı. Özellikle de dar gelirli aileler için futbol, çocuğun okuyup kendisini kurtarmanın önündeki engel olarak görülürdü. Ali Kemal de ailesinden gizli olarak futbol oynuyordu.İlk lisansı Çarşıbaşı takımında çıktı. Babasının futbol oynamasına karşı çıkışı "çocuğun çok yetenekli" denince yumuşadı. Ali Kemal, ertesi yıl o zamanların iyi takımı Yolspor'a geçti. Rize'de oynadıkları bir maçta Rizespor yöneticileri tarafından beğenilip takıma alındı. İki sezon Rize'de kaldıktan sonra Trabzonspor'a transfer oldu. O yıllar Trabzonspor'un 2. Lige sığamadığı dönemlerdi. Her sezon şampiyonluğu zorluyor ama kıl payı kaçırıyordu. Ali Kemal'in geldiği ilk sezon ayağı kırıldı; şampiyonluk da gitti. İkinci sezon Ali Kemal'le birlikte Trabzonspor 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olarak 1. Lige yükseliyor ve efsanenin ayak sesleri duyuluyordu. Ali Kemal Denizci, 25 gibi geç sayılacak yaşta ilk kez direkt olarak A Milli formayı giydi. Ümit Milli takımda forma giyemedi çünkü sigara içtiği için dönemin hocası tarafından alınmamıştı. Futbolcuydu ama maalesef günde 2 paket sigara içiyordu. O zamanlar forvet oyuncuları şimdiki gibi sert futbola karşı korunmuyordu. O da çok tekme yediğinden şikayetçiydi haklı olarak, itiraz edince de kart görüyordu. Trabzonspor'da oynarken üç kez ayağı kırıldı. Trabzonspor 1. Lig'deki ikinci sezonunda, 1976'da şampiyon oldu. Ertesi sezon bu başarısını tekrarladı. 1977-78 sezonunda Fenerbahçe 'ye kaptırılan şampiyonluğun faturası en başta Ali Kemal'e kesildi. Taraftarlar takımdan gönderilmemesi için yürüyüş bile yaptı ama 2 Milyon TL Bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye ağlayarak gitti. Yönetim, taraftara "sakat" deyip, perde arkasında ise "futbolu bitti" diyordu.18 Eylül 1978'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, tribüne asılan "Büyük Ali Kemal Hoş Geldin-Farozlular" pankartını gören sarı-lacivertli formalı Ali Kemal saha içinde göz yaşlarını tutamadı. 98 Kez giydiği Bordo-Mavi formayla 24 gol atmıştı. O dönemde sağ veya sol açıklar gol atmaktan çok attırmaya odaklanırdı. Açık topu getirir, santrfor da gol atardı. Trabzonspor o dönemde Necmi Perekli ve Hüseyin Tok gibi santrforlarını gol kralı yaparken Ali Kemal'in büyük rolü olmuştur. Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezonda ondan beklenen performansı gösteremedi dersek haksızlık etmeyiz. Trabzonspor'daki fırtına biraz durulmuştu. 58 Maçta 11 Golü vardı. 1981'de Beşiktaş 'a giderken, 7 yaş küçük kardeşi Osman'ı Rizespor'dan Fenerbahçe'ye getirdi.İlk sezonunda Beşiktaş uzun yıllar sonra şampiyon olurken, Ali Kemal de daha iyi oynamıştı. Beşiktaş'ın da alt yapıya dönmeye başladığı dönemde gençlere ağabeylik yaptı. 1983'te futbolu bıraktı. Teknik direktör olarak TFF 1. Ligde çok sayıda takım çalıştırdı ve 2001'de hoca olarak da sahalardan çekildi. Rüzgar gibi geçti sözünün her anlamda en yakıştığı kişilerden birisi de hiç kuşkusuz ki Ali Kemal Denizci'dir…Bordo-Mavili formayla 98 maçta 24 gol atan Ali Kemal daha çok asistleriyle ön plana çıktı. Necmi Perekli ve Hüseyin Tok'u gol kralı yaptı.Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da terletti. Ali Kemal her takımda iz bırakmayı başardı.