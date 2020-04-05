Bekar olanlar tesise gidip çalışıyor

Trabzon, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'de bekar futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek hazırlıklarını sürdürüyorlar... Diyetiysen eşliğinde evlerinde de programlara göre çalışmalarını yapıyorlar.
Trabzon, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'de bekar futbolcular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek hazırlıklarını sürdürüyorlar... Diyetiysen eşliğinde evlerinde de programlara göre çalışmalarını yapıyorlar.
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