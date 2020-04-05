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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    Bekar olanlar tesise gidip çalışıyor

    , Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'de bekar futbolcular 'ne giderek hazırlıklarını sürdürüyorlar... Diyetiysen eşliğinde evlerinde de programlara göre çalışmalarını yapıyorlar.

    Bekar olanlar tesise gidip çalışıyor
    Trabzon, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'de bekar futbolcular 'ne giderek hazırlıklarını sürdürüyorlar... Diyetiysen eşliğinde evlerinde de programlara göre çalışmalarını yapıyorlar.

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