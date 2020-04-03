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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Mesafeyi koruyarak idman yaptılar

    'da , Kamil , Doğan Erdoğan ve dün tesislerde çalıştı. Karantinadan çıkan futbolcular sosyal mesafeyi koruyarak idman yaptı…

    Mesafeyi koruyarak idman yaptılar
    Trabzonspor'da , Kamil , Doğan Erdoğan ve dün tesislerde çalıştı. Karantinadan çıkan futbolcular sosyal mesafeyi koruyarak idman yaptı…

    PEREİRA'NIN EĞLENCESİ OĞLU
    Fırtına'da Joao Pereira, karantinada oğluyla vakit geçiriyor. Tecrübeli oyuncu evde çalışmalarından artan zamanlarında oğluyla eğleniyor.

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