Mesafeyi koruyarak idman yaptılar

Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan ve Abdülkadir Parmak dün tesislerde çalıştı. Karantinadan çıkan futbolcular sosyal mesafeyi koruyarak idman yaptı…
PEREİRA'NIN EĞLENCESİ OĞLU
Fırtına'da Joao Pereira, karantinada oğluyla vakit geçiriyor. Tecrübeli oyuncu evde çalışmalarından artan zamanlarında oğluyla eğleniyor.
PEREİRA'NIN EĞLENCESİ OĞLU
Fırtına'da Joao Pereira, karantinada oğluyla vakit geçiriyor. Tecrübeli oyuncu evde çalışmalarından artan zamanlarında oğluyla eğleniyor.
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