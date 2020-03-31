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    • Spor
    • 31.03.2020 Gazete
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    Fenerbahçe beklentide zirvede!

    Süper Lig'de ilk 26 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını yüzünü güldüremeyen Fenerbahçe evinde en yüksek gol beklentisi istatistiğinde zirvede… Kanarya, 34.24 ile ilk sırada…

    Fenerbahçe beklentide zirvede!
    Süper Lig'de ilk 26 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını yüzünü güldüremeyen Fenerbahçe evinde en yüksek gol beklentisi istatistiğinde zirvede… Kanarya, 34.24 ile ilk sırada…

    FUTBOLCULARDAN SIKI İDMANLAR!
    FENERBAHÇE'DE futbolcular antrenörlerin verdiği ödevleri eksiksiz yerine getiriyor. Sarı-Lacivertli oyuncuların disiplini yönetimi mutlu ediyor.

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