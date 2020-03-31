Fenerbahçe beklentide zirvede!

Lig'de ilk 26 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını yüzünü güldüremeyen Fenerbahçe evinde en yüksek gol beklentisi istatistiğinde zirvede… Kanarya, 34.24 ile ilk sırada…futbolcular antrenörlerin verdiği ödevleri eksiksiz yerine getiriyor. Sarı-Lacivertli oyuncuların disiplini yönetimi mutlu ediyor.