Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla adeta taraftarın gözbebeği olan Ganalı golcü Caleb Ekuban'ı Celtic ve Glasgow Rangers kadrosuna katmak için yarışa girdi. İngiliz medyasındaki habere göre iki ezeli rakip yıldız golcü için transferde karşı karşıya geldi… Leeds United'tan transfer edilen ekuban etkili performansıyla İngiliz taraftarları çıldırtmış, "Biz bu oyuncuyu niye gönderdik. Anlamış değilim" yorumlarına neden olmuştu.
KENTE UYUM SAĞLADI
TRABZON kentine ve takıma anında uyum sağlayan 26 yaşındaki golcü bu sezon da kalitesini gösterdi.
5 MAÇTA 8 GOL ATTI
Ekuban, Trabzon'da bu sezon 25 maça çıkarken 8 gol attı ve 6 asist yaptı.
ERCE KARDEŞLER'E TEKLİF YAĞMURU
FIRTINA'DA Uğurcan Çakır'ın yedeği olan Erce Kardeşler, bu sezon ortaya koyduğu performansla farkını ortaya koydu... Başarılı kaleciye birçok Süper Lig takımın teklif yaptığı öğrenildi.
366 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu sezon içerisinde oyuncularına 5 resmi teklif geldiğini açıklamıştı... Bu tekliflerin toplamı tam 366 milyon TL idi…
MANOEL MESSİAS'IN BÜYÜK FEDAKARLIĞI
Trabzon'da Messias, Sambacı'nın eşi hamile olmasına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti. Eşi 2 gün önce doğum yapmıştı.
AHMET AĞAOĞLU İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında gerek ekonomik gerekse saha sonuçları anlamında yükselişe geçti. Bordo-Mavililer'in başkanı Ağaoğlu 710 günlük görev süresince son iki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'yı geride bıraktı.
KENTE UYUM SAĞLADI
TRABZON kentine ve takıma anında uyum sağlayan 26 yaşındaki golcü bu sezon da kalitesini gösterdi.
5 MAÇTA 8 GOL ATTI
Ekuban, Trabzon'da bu sezon 25 maça çıkarken 8 gol attı ve 6 asist yaptı.
ERCE KARDEŞLER'E TEKLİF YAĞMURU
FIRTINA'DA Uğurcan Çakır'ın yedeği olan Erce Kardeşler, bu sezon ortaya koyduğu performansla farkını ortaya koydu... Başarılı kaleciye birçok Süper Lig takımın teklif yaptığı öğrenildi.
366 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu sezon içerisinde oyuncularına 5 resmi teklif geldiğini açıklamıştı... Bu tekliflerin toplamı tam 366 milyon TL idi…
MANOEL MESSİAS'IN BÜYÜK FEDAKARLIĞI
Trabzon'da Messias, Sambacı'nın eşi hamile olmasına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti. Eşi 2 gün önce doğum yapmıştı.
AHMET AĞAOĞLU İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında gerek ekonomik gerekse saha sonuçları anlamında yükselişe geçti. Bordo-Mavililer'in başkanı Ağaoğlu 710 günlük görev süresince son iki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'yı geride bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.