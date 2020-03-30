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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Rangers ve Celtic, 'ın peşinde!

    İngiliz medyasındaki habere göre Celtic ve Glasgow Rangers kulpüleri, için sezon sonunda ’un kapısını çalacak. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Mart 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri…

    Rangers ve Celtic peşinde!
    Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla adeta taraftarın gözbebeği olan Ganalı golcü 'ı Celtic ve Glasgow Rangers kadrosuna katmak için yarışa girdi. İngiliz medyasındaki habere göre iki ezeli rakip yıldız golcü için transferde karşı karşıya geldi… Leeds United'tan transfer edilen ekuban etkili performansıyla İngiliz taraftarları çıldırtmış, "Biz bu oyuncuyu niye gönderdik. Anlamış değilim" yorumlarına neden olmuştu.

    KENTE UYUM SAĞLADI
    TRABZON     kentine ve takıma anında uyum sağlayan 26 yaşındaki golcü bu sezon da kalitesini gösterdi.

    5 MAÇTA 8 GOL ATTI
    Ekuban, Trabzon'da bu sezon 25 maça çıkarken 8 gol attı ve 6 asist yaptı.



    ERCE KARDEŞLER'E TEKLİF YAĞMURU
    FIRTINA'DA Uğurcan Çakır'ın yedeği olan Erce Kardeşler, bu sezon ortaya koyduğu performansla farkını ortaya koydu... Başarılı kaleciye birçok takımın teklif yaptığı öğrenildi.

    366 MİLYONU GERİ ÇEVİRDİ!
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu sezon içerisinde oyuncularına 5 resmi teklif geldiğini açıklamıştı... Bu tekliflerin toplamı tam 366 milyon TL idi…

    MANOEL     MESSİAS'IN BÜYÜK FEDAKARLIĞI
    Trabzon'da Messias, Sambacı'nın eşi hamile olmasına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti. Eşi 2 gün önce doğum yapmıştı.


    AHMET AĞAOĞLU İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ
    Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında gerek ekonomik gerekse saha sonuçları anlamında yükselişe geçti. Bordo-Mavililer'in başkanı Ağaoğlu 710 günlük görev süresince son iki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta'yı geride bıraktı.

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