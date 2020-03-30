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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Marcelo 'a dönüyor!

    Siyah- Beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı stoper için Fransız medyası, 'un Marcelo'nun yeniden 'a dönmesine izin vereceğini öne sürdü… İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Mart 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

    Marcelo Kartal’a dönüyor!
    forması giyen Marcelo ile ilgili flaş iddia… Siyah- Beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı stoper için Fransız medyası, Lyon'un Marcelo'nun yeniden 'a dönmesine izin vereceğini öne sürdü…

    TOP ÇALMADA ZİRVEDELER
    Beşiktaş, 'de 18 ve 26. haftalar arasında en hızlı top kapan takımların başında geliyor... Siyah-Beyazlılar toplam 20 saniye içinde top kazanma sayılarına göre 42 top çalma ile ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu alanda liderliği paylaşıyor.

    32 TAKIMI AVLADI
    2007-08 sezonundan bu yana ligde en fazla takıma gol atan oyuncu Burak Yılmaz. Kral, 32 takıma gol attı. 2. Sırada 27 ile Umut Bulut var…

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