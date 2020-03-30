Marcelo Kartal’a dönüyor!

Lyon forması giyen Marcelo ile ilgili flaş iddia… Siyah- Beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı stoper için Fransız medyası, Lyon'un Marcelo'nun yeniden Beşiktaş'a dönmesine izin vereceğini öne sürdü…
TOP ÇALMADA ZİRVEDELER
Beşiktaş, Süper Lig'de 18 ve 26. haftalar arasında en hızlı top kapan takımların başında geliyor... Siyah-Beyazlılar toplam 20 saniye içinde top kazanma sayılarına göre 42 top çalma ile ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu alanda liderliği paylaşıyor.
BURAK YILMAZ 32 TAKIMI AVLADI
2007-08 sezonundan bu yana ligde en fazla takıma gol atan oyuncu Burak Yılmaz. Kral, 32 takıma gol attı. 2. Sırada 27 ile Umut Bulut var…
TOP ÇALMADA ZİRVEDELER
Beşiktaş, Süper Lig'de 18 ve 26. haftalar arasında en hızlı top kapan takımların başında geliyor... Siyah-Beyazlılar toplam 20 saniye içinde top kazanma sayılarına göre 42 top çalma ile ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu alanda liderliği paylaşıyor.
BURAK YILMAZ 32 TAKIMI AVLADI
2007-08 sezonundan bu yana ligde en fazla takıma gol atan oyuncu Burak Yılmaz. Kral, 32 takıma gol attı. 2. Sırada 27 ile Umut Bulut var…
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