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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    25 milyonluk yardım

    Coronavirüs salgınını sebebiyle NBA kulüplerinden Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, 25 milyon dolarlık bağışta bulundu. Bu bağışın 10 milyon doları coronavirüs testlerini hızlandırmak için kullanılacak.

    25 milyonluk yardım
    Coronavirüs salgınını sebebiyle NBA kulüplerinden Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, 25 milyon dolarlık bağışta bulundu. Bu bağışın 10 milyon doları coronavirüs testlerini hızlandırmak için kullanılacak.

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