25 milyonluk yardım

Coronavirüs salgınını sebebiyle NBA kulüplerinden Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, 25 milyon dolarlık bağışta bulundu. Bu bağışın 10 milyon doları coronavirüs testlerini hızlandırmak için kullanılacak.
Coronavirüssalgınını sebebiyle NBA kulüplerinden Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, 25 milyon dolarlık bağışta bulundu. Bu bağışın 10 milyon doları coronavirüs testlerini hızlandırmak için kullanılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.