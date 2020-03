Fatih Terim, yüzyılın salgınına yakalandı. İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alındı. Taraftar onun için video hazırladı. Ellerini kalbine götürüp Terim'e destek mesajı yolladı:



Koy elini kalbine, evlatların seninle.



Sen bitti demeden bitmez hocam...



Pes etmemeyi senden öğrendik.



Senin hayallerin ve rüyaların var.







KOY ELİNİ KALBİNE EVLATLARIN SENİNLE

Merve Terim, taraftarların ellerini kalbine götürüp tek tek detesk verdiği videoyu, "Senin evlatların yalnız bizler değiliz babam" mesajıyla babasına yolladı. Terim hasta yatağında gözyaşlarını tutamadı.



Coronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in tedavisi sürüyor… Haberi ilk duyduklarında ailelerinden birisi hastalanmış gibi üzülen G.Saraylı taraftarlar, İmparator için çok duygusal bir video hazırladı. Sarı- Kırmızılılar ellerini kalbine götürüp Terim'e destek mesajı yolladı.







İLK OLARAK KIZINA ULAŞTIRDILAR

Taraftarlar bu özel videoyu ilk olarak Fatih Terim'in büyük kızı Merve'ye ulaştırdı… Merve Terim Çetin de whatsapp üzerinden hastanede tedavi gören babasına bu videoyu gönderdiğini duyurdu.



ELİNİ KALBİNE KOY, BİZ ORADAYIZ

Merve, videoyla birlikte Terim'e, "Senin evlatların yalnız bizler değiliz babam. Elini kalbine koy, biz oradayız" mesajını da yolladı. Tecrübeli hocanın gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.







PES ETMEMEYİ SENDEN ÖĞRENDİK

Bu duygusal videoda İmparator'a, "Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez. Pes etmemeyi senden öğrendik. Senin hayallerin ve rüyaların var" mesajı gönderildi.



SEN İYİLEŞİNCE GÜNEŞ AÇACAK

Fatih Terim'in küçük kızı Buse, Instagram'dan babasının fotoğrfaını paylaştı… Altına, "Bugün güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak" maejsını yazdı.







HER DUAYI YÜREĞİMDE HİSSEDİYORUM

Tedavi altında olan Terim, Twitter'dan mesaj gönderdi. Tecrübei lhoca, "O kadar özel duygular içerisindeyim ki her d-u ayı yüreğimde hissediyorum. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağmı. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.

Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum. — Fatih Terim (@fatihterim) March 25, 2020

testinin pozitif çıkması sonrası hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den mesaj geldi… Tecrübeli hoca, Twitter hesabından attığı mesajda, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Terim'in bu mesajı kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.küçük kızı Buse, Instagram'dan attığı mesajla herkesi duygulandırdı. Babası ve ablasıyla çektirdiği bir fotoyu paylaşan Buse, "Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" dedi. Öte yandan Buse Terim , babasının durumunda olumsuz bir gelişme olmadığını da söyledi.Merve ile birlikte ABD'de olan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in kısa süre içinde Türkiye 'de olması bekleniyor. Ancak Fulya Terim, Sağlık Bakanlığı 'nın kararı gereği 14 gün karantinada tutulacak. Fulya Terim'le ilgili "Testi pozitif" haberlerinin asılsız olduğu belirtildi.Fatih Terim'in coranavirüs testinin pozitif çıkması renk ayrımı olmadan herkeste çok büyük bir üzüntü yarattı. Şimdi tüm Türkiye, tecrübeli teknik adamın en kısa zamanda hastalığı atlatarak yeniden sağlığına kavuşmasını bekliyor.LİV Hospital'da karantina altında tutulan ve kimseyle görüştürülmeyen Fatih Terim ailesiyle sürekli telefonla iletişim kuruyor.arasında Galatasaray'ın kapısından dönen Arda Turan , Fatih Terim'le ilgili konuştu… Tecrübeli teknik adamla telefonda görüştüğünü ve Terim'in motivasyonunun çok iyi olduğunu söyleyen Arda, "Benim için hocamın yeri çok ayrıdır. Kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.