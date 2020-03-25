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    • 25.03.2020 20:23
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    Son dakika: 'den Kovid-19 mesajı: Her duayı yüreğimde hissediyorum

    Son dakika haberine göre adresinden yakalandığı koronavirüs hastalığıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Terim "Her duayı yüreğimde hissediyorum" dedi.

    Fatih Terim'den Kovid-19 mesajı
    adresinden yakalandığı koronavirüs hastalığıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

    Terim sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



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