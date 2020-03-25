O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.

Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.