Fatih Terim sosyal medya adresinden yakalandığı koronavirüs hastalığıyla ilgili bir mesaj yayınladı.
Terim sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Terim sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.— Fatih Terim (@fatihterim) March 25, 2020
Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.
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