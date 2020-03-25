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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    Virüs ringe de sıçradı

    Başkanı , 'dan dönen kafilesinde 4 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gözgeç, "Tüm takımımız ve teknik ekibimiz, yurda döndüğü andan itibaren karantinaya girdi" diye konuştu.

    Virüs ringe de sıçradı
    Boks Federasyonu Başkanı , 'dan dönen kafilesinde 4 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gözgeç, "Tüm takımımız ve teknik ekibimiz, yurda döndüğü andan itibaren karantinaya girdi" diye konuştu.



    Gözgeç, "Korkulacak bir durum yok. İleri derece değiller. Şu an hepsi tedavi altında.



    DURUMLARI İYİ
    Hatta bir sporcumuzun, hastaneden çıkarak karantinasına evden devam edileceği bildirildi" dedi.

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