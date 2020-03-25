Virüs ringe de sıçradı

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Londra'dan dönen milli takım kafilesinde 4 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gözgeç, "Tüm takımımız ve teknik ekibimiz, yurda döndüğü andan itibaren karantinaya girdi" diye konuştu.
Gözgeç, "Korkulacak bir durum yok. İleri derece değiller. Şu an hepsi tedavi altında.
DURUMLARI İYİ
Hatta bir sporcumuzun, hastaneden çıkarak karantinasına evden devam edileceği bildirildi" dedi.
Gözgeç, "Korkulacak bir durum yok. İleri derece değiller. Şu an hepsi tedavi altında.
DURUMLARI İYİ
Hatta bir sporcumuzun, hastaneden çıkarak karantinasına evden devam edileceği bildirildi" dedi.
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