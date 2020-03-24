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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Zanka rotayı ’e çevirdi

    Satın alma opsiyonuyla Düsseldorf'a kiralanan Zanka için Alman kulübü olumsuz görüş belirtti. Danimarkalı stoperin sezonun tamamlanmasıyla geri döneceği ve takımda kalıp kalmamasına yeni karar vereceği öğrenildi.

    Zanka rotayı Kadıköy’e çevirdi
    Satın alma opsiyonuyla Düsseldorf'a kiralanan Zanka için Alman kulübü olumsuz görüş belirtti. Danimarkalı stoperin sezonun tamamlanmasıyla geri döneceği ve takımda kalıp kalmamasına yeni karar vereceği öğrenildi.

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