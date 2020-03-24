Zanka rotayı Kadıköy’e çevirdi

Satın alma opsiyonuyla Düsseldorf'a kiralanan Zanka için Alman kulübü olumsuz görüş belirtti. Danimarkalı stoperin sezonun tamamlanmasıyla geri döneceği ve takımda kalıp kalmamasına yeni teknik direktörün karar vereceği öğrenildi.
Satın alma opsiyonuyla Düsseldorf'a kiralanan Zanka için Alman kulübü olumsuz görüş belirtti. Danimarkalı stoperin sezonun tamamlanmasıyla geri döneceği ve takımda kalıp kalmamasına yeni teknik direktörün karar vereceği öğrenildi.
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