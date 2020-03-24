Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede Elneny'nin yeni sezonda takımda kalmasını istedi. Başarılı hocanın Mısırlı futbolcunun performansından çok memnun olduğu öğrenilirken yönetime, "Elneny bu takımda büyük işler yapar. Ne yapıp edip onu takımda tutmalısınız. Elneny kalırsa çok önemli işler yaparız" dedi.
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