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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    : Elneny’yi istiyorum

    Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede Elneny'nin takımda kalmasını istedi. Başarılı hocanın Mısırlı futbolcunun performansından çok memnun olduğu öğrenilirken yönetime, "Elneny bu takımda büyük işler yapar. Ne yapıp edip onu takımda tutmalısınız. Elneny kalırsa çok önemli işler yaparız" dedi.

    Elneny’yi istiyorum
    Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede Elneny'nin takımda kalmasını istedi. Başarılı hocanın Mısırlı futbolcunun performansından çok memnun olduğu öğrenilirken yönetime, "Elneny bu takımda büyük işler yapar. Ne yapıp edip onu takımda tutmalısınız. Elneny kalırsa çok önemli işler yaparız" dedi.

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