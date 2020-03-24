Fenerbahçe, TV'den çalıştı!

Fenerbahçeli futbolcular 3 günlük aranın ardından çalışmalarına başladı. Antrenman video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız'ın gözetiminde gerçekleşti. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecek.
VEDAT MURİC HİÇ BOŞ DURMADI
Vedat Muric'in takıma izin verilen 3 günde sıkı bir şekilde çalıştığı öğrenildi. Vedat, ligler yeniden başladığın hazır olmak istiyor.
VEDAT MURİC HİÇ BOŞ DURMADI
Vedat Muric'in takıma izin verilen 3 günde sıkı bir şekilde çalıştığı öğrenildi. Vedat, ligler yeniden başladığın hazır olmak istiyor.
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