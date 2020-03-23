Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları coronavirüs nedeniyle Lens'in Hollanda'ya gitmek istediğini ama buna yönetim olarak izin vermediklerini söyledi. Torunoğulları, Türkiye'nin Hollanda'dan daha güvenli olduğunu ifade etti.
Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları coronavirüs nedeniyle Lens'in Hollanda'ya gitmek istediğini ama buna yönetim olarak izin vermediklerini söyledi. Torunoğulları, Türkiye'nin Hollanda'dan daha güvenli olduğunu ifade etti.
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