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    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
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    Beşiktaşlı Lens 'ya gitmek istiyor

    Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal coronavirüs nedeniyle Lens'in 'ya gitmek istediğini ama buna yönetim olarak izin vermediklerini söyledi. Torunoğulları, 'nin Hollanda'dan daha güvenli olduğunu ifade etti.

    Lens gitmek istiyor
    Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal coronavirüs nedeniyle Lens'in 'ya gitmek istediğini ama buna yönetim olarak izin vermediklerini söyledi. Torunoğulları, 'nin Hollanda'dan daha güvenli olduğunu ifade etti.

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