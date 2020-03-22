Arda Turan 'en'lerini açıkladı! "Terim=Baba, G.Saray=Aşk"

Yıldız futbolcu Arda Turan en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu söyledi. Milli futbolcu verdiği röportajda EN'lerini açıkladı. İşte Arda Turan'ın EN'leri: Fatih Terim: Baba, G.Saray: Aşk, tutku, ultrAslan: Dünyanın en büyük taraftar oluşumu, Burak Yılmaz: Tarihin en iyi oyuncularından birisi. Messi: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu.
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