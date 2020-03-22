Arda Turan 'en'lerini açıkladı! "Terim=Baba, G.Saray=Aşk"

futbolcuen az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu söyledi. Milli futbolcu verdiği röportajda EN'lerini açıkladı. İşte Arda Turan'ın EN'leri:, G.Saray: Aşk, tutku,Dünyanın en büyük taraftar oluşumu,Tarihin en iyi oyuncularından birisi.Dünya tarihinin en büyük oyuncusu.