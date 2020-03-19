Fenerbahçe sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için teklif yaptığı ancak Altay ile hedefleri olduğunu belirterek bu teklifi geri çeviren Yalçın Koşukavak ile sezon sonunda sözleşme imzalanacak.
Koşukavak'ın ilk görevi teknik direktörlüğü getirilecek olan Erol Bulut'un yardımcılığını yapmak olacak.
TEKNOLOJİ İLE ARASI ÇOK İYİ
Koşukavak'ın ikinci görevi ise altyapıyı koordine etmek olacak. Şu anda Altay ile Süper Ligi hedefleyen genç teknik adam çalışmalarında teknolojiyi fazlasıyla kullanması ve önemsemesiyle tanınıyor.
İLK BAŞTA TEPKİ ALMIŞTI..
Yalçın Koşukavak'ın ismi ilk olarak Fenerbahçe teknik direktörü adayı olarak geçtiğinde Sarı-Lacivertli taraftarlardan sanal alemde ciddi oranda tepki gelmiş ve tepkilerden Başkan Koç da nasibini almıştı.
HEDEFİ ALTAY'I SÜPER LİG'E ÇIKARMAK
Yalçın Koşukavak, Altay'ı 1. Lig'de, en azından play off sonrası Süper Lig'e taşımayı hedefliyor. Bu sezon Fener'e gelmemesinin sebebi de bu...
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