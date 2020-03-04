yarıda müthiş bir performans gösteren'ın bu çıkışındave'nun çok önemli bir payı var. Ancak üç yıldızın da kiralık olması ve sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi Sarı-Kırmızılı yönetimiTerim'in yeni sezonda takımda kalmasını istediği 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var.'nın'nin ise'luk opsiyonları bulunuyor.olmayaniçin'nun belirlediği bonservis de. Yönetimmaliyeti olan 3 yıldız için yeniden kiralama formülünü masaya yatıracak.kısa süre içinde'ya teklif yapacak. Yaşanacak gelişmeleryarıda tel tel dökülen'nun dönüşü sonrası kendine geldi.