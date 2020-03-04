Antalya'dan sonra Trabzon önünde de 11'de oynayan Falette şok bir sakatlık yaşadı. 10. dakikada Sosa'nın darbesiyle yerde kalan Fransız stoper 3 hafta forma giyemeyecek. Antalya'dan sonra Trabzon önünde de 11'de oynayan Falette şok bir sakatlık yaşadı. 10. dakikada Sosa'nın darbesiyle yerde kalan Fransız stoper 3 hafta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Simon Falette, hastaneye kaldırıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.